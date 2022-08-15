Голливудский актер Шрайбер прибыл в Киев: Украинцы - очень независимые люди

Лиев Шрайбер – посол платформы UNITED 24.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер, режиссер и сценарист Лиев Шрайбер прибыл в Украину как амбассадор платформы UNITED 24. Об этом стало известно из сюжета единого телемарафона.

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Шрайбер посетил выставку на Южном вокзале. Известно, что артист приехал в Киев поездом из Польши.

"Одна из платформ, которую я поддерживаю, называется UKRAINE NEEDS YOU. Она предоставляет круглосуточные психологические консультации украинцам. Мне кажется, в это сложное время очень важно говорить друг с другом. Возможно для украинцев это барьер, ведь украинцы очень независимые люди, и все же со специалистами следует говорить," - рассказал о мотивации прибытия Лиев.

Лиев Шрайбер прибыл в Украину. скриншот

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