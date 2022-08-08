Бедняков рассмешил поклонников фото с паспорта

Когда-то ведущий носил длинные волосы.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Андрей Бедняков решил поднять настроение своим подписчикам. В сториз Инстаграма шоумен продемонстрировал свое фото с паспорта.

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На фотографии шоумен с длинными черными волосами и челкой, а его лицо с четкими очертаниями и серьезным выражением.

"Просто хоть как-то поднять вам настроение – покажу свое фото в паспорте. Хорошего дня," – подписал снимок Андрей.

Скриншот сториз Беднякова. instagram biedniakov

Ранее мы писали, что Андрей Хлывнюк показал новое фото с передовой. Защитник Украины продемонстрировал, как выглядит его окоп.