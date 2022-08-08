АфишаАфиша
Русский Українська

Бедняков рассмешил поклонников фото с паспорта

Когда-то ведущий носил длинные волосы.

Автор: Шапарь Анастасия
Бедняков рассмешил поклонников фото с паспорта
Андрей Бедняков.
focus.ua

Украинский ведущий Андрей Бедняков решил поднять настроение своим подписчикам. В сториз Инстаграма шоумен продемонстрировал свое фото с паспорта.

Читай также: Бедняков рассказал об общении с защитниками Азовстали

На фотографии шоумен с длинными черными волосами и челкой, а его лицо с четкими очертаниями и серьезным выражением.

"Просто хоть как-то поднять вам настроение – покажу свое фото в паспорте. Хорошего дня," – подписал снимок Андрей.

Скриншот сториз Беднякова.
Скриншот сториз Беднякова.
instagram biedniakov

Ранее мы писали, что Андрей Хлывнюк показал новое фото с передовой. Защитник Украины продемонстрировал, как выглядит его окоп. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Андрей Бедняков, паспорт

Статьи по теме

Бедняков разыграл перчатки Усика для cбора денег в поддержку Украины
Бедняков разыграл перчатки Усика для cбора денег в поддержку Украины
Бедняков рассказал об общении с защитниками Азовстали
Бедняков рассказал об общении с защитниками Азовстали
Бедняков предложил боевикам провезти покойного Ленина по оккупированным городам
Бедняков предложил боевикам провезти покойного Ленина по оккупированным городам
Бедняков высказался про жизнь в оккупированном Мариуполе
Бедняков высказался про жизнь в оккупированном Мариуполе
Невзоров с женой подались на украинское гражданство
Невзоров с женой подались на украинское гражданство
Бедняков потроллил российских вторженцев, обворовывающих Мариуполь
Бедняков потроллил российских вторженцев, обворовывающих Мариуполь

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK