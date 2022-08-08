Бедняков рассмешил поклонников фото с паспорта
Когда-то ведущий носил длинные волосы.
Андрей Бедняков.
focus.ua
Украинский ведущий Андрей Бедняков решил поднять настроение своим подписчикам. В сториз Инстаграма шоумен продемонстрировал свое фото с паспорта.
Читай также: Бедняков рассказал об общении с защитниками АзовсталиНа фотографии шоумен с длинными черными волосами и челкой, а его лицо с четкими очертаниями и серьезным выражением.
"Просто хоть как-то поднять вам настроение – покажу свое фото в паспорте. Хорошего дня," – подписал снимок Андрей.
Скриншот сториз Беднякова.
instagram biedniakov
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