Какой церковный праздник 1 августа и что нельзя делать

Православная церковь чтит память преподобной Макрины.

Автор: Шапарь Анастасия

В понедельник, 1 августа, православные христиане вспоминают преподобную Макрину. В народе это день называют Макринин. В Украине отмечают День инкассаторов.

С именинами поздравляют носителей имен: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан и Евгения.

Какой церковный праздник 1 августа

Макрина жила в Каппадокии в IV веке, была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Перед рождением девушки ее матери приснился Ангел и указал на имя Фекла для новорожденной, так она и сделала. Однако семья стала называть девочку Макриной в честь бабушки.

Девушка получила хорошее воспитание, научилась молитве и рукоделию, ведению хозяйства. В юношестве Макрина был помолвлена с хорошим парнем из благочестивой семьи, но он умер до их свадьбы. Девушка навсегда решила отказаться от замужества.

Преподобная Макрина. azbyka.ru

Макрина помогала воспитывать младших детей в семье. Позже девушка попросила у матери благословления отдать часть своего наследства нуждающимся и уйти в монастырь. Макрина прожила в строгом воздержании, за что Господь даровал ей способность творить чудеса.

Традиции и обычаи 1 августа

В Макринин день люди проводили различные обряды для привлечения финансов. На рыбалку мужчины ходят еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие, так как рыба попадается только самым удачливым.

Если жара - к засухе ближайшие 6 недель.

Если сыро - к хорошему урожаю.

Солнечная погода - к длительному "бабьему лету".

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя тяжело физически трудиться.

Не стоит выходить из дома, когда идет дождь.

Не следует переживать.

Не нужно сквернословить и думать о плохом.

День инкассаторов Украины

Инкассаторы занимаются перевозкой денег, ценных бумаг, ювелирных украшений. Дата приурочена к открытию первого подразделения инкассации в первом государственном банке СССР в 1939 году.

В Украине празднуют День инкассатора. открытые источники

Чтобы стать инкассатором, нужно быть человеком с четкими моральными правилами, готовые защищать доверенные ценности в любой критической ситуации. Инкассаторы постоянно обучаются, совершенствуют свои навыки, занимаются психологической и физической подготовкой.