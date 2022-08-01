АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 1 августа и что нельзя делать

Православная церковь чтит память преподобной Макрины.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 1 августа и что нельзя делать
Мужчины ходили на рыбалку затемно.
depositphotos.com

В понедельник, 1 августа, православные христиане вспоминают преподобную Макрину. В народе это день называют Макринин. В Украине отмечают День инкассаторов. 

С именинами поздравляют носителей имен: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан и Евгения.

Какой церковный праздник 1 августа

Макрина жила в Каппадокии в IV веке, была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Перед рождением девушки ее матери приснился Ангел и указал на имя Фекла для новорожденной, так она и сделала. Однако семья стала называть девочку Макриной в честь бабушки.

Девушка получила хорошее воспитание, научилась молитве и рукоделию, ведению хозяйства. В юношестве Макрина был помолвлена с хорошим парнем из благочестивой семьи, но он умер до их свадьбы. Девушка навсегда решила отказаться от замужества.

Преподобная Макрина.
Преподобная Макрина.
azbyka.ru

Макрина помогала воспитывать младших детей в семье. Позже девушка попросила у матери благословления отдать часть своего наследства нуждающимся и уйти в монастырь. Макрина прожила в строгом воздержании, за что Господь даровал ей способность творить чудеса.

Традиции и обычаи 1 августа

В Макринин день люди проводили различные обряды для привлечения финансов. На рыбалку мужчины ходят еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие, так как рыба попадается только самым удачливым.

  • Если жара - к засухе ближайшие 6 недель.
  • Если сыро - к хорошему урожаю.
  • Солнечная погода - к длительному "бабьему лету".

Что нельзя делать 1 августа

  • Нельзя тяжело физически трудиться.
  • Не стоит выходить из дома, когда идет дождь.
  • Не следует переживать.
  • Не нужно сквернословить и думать о плохом.

День инкассаторов Украины

Инкассаторы занимаются перевозкой денег, ценных бумаг, ювелирных украшений. Дата приурочена к открытию первого подразделения инкассации в первом государственном банке СССР в 1939 году.

В Украине празднуют День инкассатора.
В Украине празднуют День инкассатора.
открытые источники

Чтобы стать инкассатором, нужно быть человеком с четкими моральными правилами, готовые защищать доверенные ценности в любой критической ситуации. Инкассаторы постоянно обучаются, совершенствуют свои навыки, занимаются психологической и физической подготовкой.

Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 31 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 31 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 30 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 30 июля и что нельзя делать
Дочь Поляковой перепела Вакарчука на концерте в Италии
Дочь Поляковой перепела Вакарчука на концерте в Италии
Бритни Спирс в леопардовом мини показали страсть у трапа самолета
Бритни Спирс в леопардовом мини показали страсть у трапа самолета
"Никуда не уехала": жена Комарова показала колоритные фото из Киева
"Никуда не уехала": жена Комарова показала колоритные фото из Киева
Хореограф Евгений Кот объяснил, почему не пошел воевать за Украину
Хореограф Евгений Кот объяснил, почему не пошел воевать за Украину

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK