Жена Макаревича выставила фото своего маленького сына
Эйнат Кляйн родила первенца Эйтана три месяца назад.
Российский музыкант Андрей Макаревич недавно снова стал отцом. Его сыну от Эйнат Кляйн уже три месяца. Новое фото крохи мать выставила у себя в Инстаграме.
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В кадре ребенок лежит на сиреневой подушке в светло-желтой футболоке с принтом мишек и внимательно всматривается в камеру.
"Готовить винное мероприятие на 300 гостей с трехмесячным ребенком на руках – это... как бы выразиться? Challenging :). Едва не налила себе мороженого в бокал, а вина в рожок, но, кажется, мы справились!" – описала особенности материнства женщина в подписи к фото, которое, как она добавала, опубликовано "для привлечения внимания".
Картинка действительно привлекла внимание инстаграмщиков. Те желают малышу и родителям крепкого здоровья, а также умиляются внешностью ребенка:
- "Какой славный пацанчик! Здоровья!"
- "Крепкого здоровья сыночку!"
- "Просто лучики добра из Украины".
- "Какой сладкий".
- "Какой симпатичный! Waw!"
Напомним о том, что Андрей Макаревич, который является вокалистом рок-группы "Машина времени", еще со времен аннексии Россией Крыма поддерживает Украинцев. Также знаменитость резко осудил широкомасштабное вторжение РФ в Украину.
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