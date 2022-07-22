АфишаАфиша
Русский Українська

Жена Макаревича выставила фото своего маленького сына

Эйнат Кляйн родила первенца Эйтана три месяца назад.

Автор: Дмитрий Сыч
Жена Макаревича выставила фото своего маленького сына
Макаревич с женой сейчас живут в Израиле
instagram _einatklein_

Российский музыкант Андрей Макаревич недавно снова стал отцом. Его сыну от Эйнат Кляйн уже три месяца. Новое фото крохи мать выставила у себя в Инстаграме.  

Читай также: Дочь пропутинского Машкова обратилась к россиянам, показав кадры Киева

В кадре ребенок лежит на сиреневой подушке в светло-желтой футболоке с принтом мишек и внимательно всматривается в камеру.

"Готовить винное мероприятие на 300 гостей с трехмесячным ребенком на руках – это... как бы выразиться? Challenging :). Едва не налила себе мороженого в бокал, а вина в рожок, но, кажется, мы справились!" – описала особенности материнства женщина в подписи к фото, которое, как она добавала, опубликовано "для привлечения внимания".

instagram _einatklein_

Картинка действительно привлекла внимание инстаграмщиков. Те желают малышу и родителям крепкого здоровья, а также умиляются внешностью ребенка:

  • "Какой славный пацанчик! Здоровья!"
  • "Крепкого здоровья сыночку!"
  • "Просто лучики добра из Украины".
  • "Какой сладкий".
  • "Какой симпатичный! Waw!"

Напомним о том, что Андрей Макаревич, который является вокалистом рок-группы "Машина времени", еще со времен аннексии Россией Крыма поддерживает Украинцев. Также знаменитость резко осудил широкомасштабное вторжение РФ в Украину.

Читай также: Сын Повалий поздравил бабушку с юбилеем, опубликовав видео матери

Ранее мы писали о том, что Аллу Пугачеву "без фильтров" показал ее супруг Максим Галкин. Юморист снял ролик с Примадонной на пути к Лайме Вайкуле.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Машина времени, Андрей Макаревич, дети знаменитостей

Статьи по теме

Модель Анна Андрес показалась беременной в чем мать родила – фото
Модель Анна Андрес показалась беременной в чем мать родила – фото
"Замер плод": Жена Сасанчина рассказала, как потеряла первого ребенка
"Замер плод": Жена Сасанчина рассказала, как потеряла первого ребенка
Алан Бадоев показал долгожданную встречу с дочкой
Алан Бадоев показал долгожданную встречу с дочкой
Осадчая о странном имени сына Тодоренко: Думала, что видела весь цинизм мира
Осадчая о странном имени сына Тодоренко: Думала, что видела весь цинизм мира
Педан признался, что читал сообщения в телефоне дочери
Педан признался, что читал сообщения в телефоне дочери
Пианист Евгений Хмара стал папой в третий раз - фото
Пианист Евгений Хмара стал папой в третий раз - фото

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK