Жена Макаревича выставила фото своего маленького сына

Эйнат Кляйн родила первенца Эйтана три месяца назад.

Макаревич с женой сейчас живут в Израиле

Российский музыкант Андрей Макаревич недавно снова стал отцом. Его сыну от Эйнат Кляйн уже три месяца. Новое фото крохи мать выставила у себя в Инстаграме.

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В кадре ребенок лежит на сиреневой подушке в светло-желтой футболоке с принтом мишек и внимательно всматривается в камеру.

"Готовить винное мероприятие на 300 гостей с трехмесячным ребенком на руках – это... как бы выразиться? Challenging :). Едва не налила себе мороженого в бокал, а вина в рожок, но, кажется, мы справились!" – описала особенности материнства женщина в подписи к фото, которое, как она добавала, опубликовано "для привлечения внимания".

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Картинка действительно привлекла внимание инстаграмщиков. Те желают малышу и родителям крепкого здоровья, а также умиляются внешностью ребенка:

"Какой славный пацанчик! Здоровья!"

"Крепкого здоровья сыночку!"

"Просто лучики добра из Украины".

"Какой сладкий".

"Какой симпатичный! Waw!"

Напомним о том, что Андрей Макаревич, который является вокалистом рок-группы "Машина времени", еще со времен аннексии Россией Крыма поддерживает Украинцев. Также знаменитость резко осудил широкомасштабное вторжение РФ в Украину.

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