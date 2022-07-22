"Естественная красота": Галкин показал Пугачеву и побудил ее улыбаться

Максим Галкин поделился в соцсети фрагментом своей поездки в машине с Примадонной. Артистка изображена "без фильтров".

Максим Галкин похвалился подписчикам своей 73-летней супругой Аллой Пугачевой. Юморист сказал ей комплимент, от чего знаменитость расплылась в улыбке. Все это показано в ролике, который чета сняла по дороге к Лайме Вайкуле. Латвийская певица – друг их семьи. Видео выставлено в инстаграм-историях Галкина.

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Галкин сидел возле водителя, тем временем Алла – на заднем кресле.

"Вот едем в гости к Лайме. Какая у меня красавица сидит. Вот, без фильтров. Естественная красота", – произнес Максим.

Алла отшутилась. Дескать, чтобы супруг снял ее "нормально", ведь иначе пользователи соцсетей будут ее критиковать за плохой внешний вид. Затем женщина, которая поет рассмеялась и игриво отмахнулась от камеры.

На инстаграмной фан-странице Пугалкиных сделали репост этого ролика. Там комментаторы смогли выложить множество добрых отзывов о моложавости и красоте Примадонны.

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Ранее мы писали о том, что Максим Галкин выложил видеонарезку с Аллой Пугачевой, своими детьми Лизой и Гарри и друзьями. Больше всего внимания в ролике комик уделил сыну.