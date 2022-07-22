Кухар и Стоянова ограбил промоутер на гастролях в Латинской Америке

Недобросовестный организатор обманул артистов балета на деньги, которые предназначались на благотворительность.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинские артисты балета и супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов стали жертвами недобросовестного промоутера во время гастролей по Латинской Америке. Некий Николас Гарсия забрал себе деньги, которые должны были пойти на поддержку пострадавших от войны украинцев. Об этом рассказал в Инстаграме Александр.

"Продюсерская компания Grazia во главе с Николасом Гарсия решила, что именно сейчас как никогда актуально заработать денег на украинских артистах. Более того, впервые в моей практике средства, назначенные на благотворительность, присвоены компанией. Были предварительные договоренности, что из 9 спектаклей в Аргентине часть вырученных средств должна была быть передана в посольство Украины в Аргентине в поддержку украинцев," - рассказал Александр Стоянов.

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Из-за мошенника украинская труппа несет убытки и теперь обязана покрывать долги. Также организатор должен был оплатить обратные авиабилеты для всей команды, но этот вопрос полностью не решен.

"Мы уже более 15 лет гастролируем по всему миру, но впервые за мою практику после месячных гастролей имеем убытки. Николас Гарсия сделал нам долг за перевозку груза - декораций, есть представления, за которые нам до сих пор не уплатили гонорар, и я вынужден искать пути решения этого вопроса, ведь артисты выходили на сцену. Подобных вопросов у меня не возникало с импресарио других стран. С ними мне удавалось проводить более масштабные благотворительные взносы. Если в Европе у нас еще до начала сотрудничества всегда заранее на руках все билеты, гонорары, то здесь, в Латинской Америке, все идет на диком и безумном стрессе. Каждый раз остро встает вопрос оплаты. Все финансовые риски пришлось брать на себя," - поделился премьер.

Супруга Стоянова Екатерина считает, что проблема также состоит в том, что общество в Латинской Америке не полностью осведомлено о ситуации в Украине, а также из-за замены спектакля "Лебединое озеро" на "Жизель".

"Сначала не соглашались заменить спектакль с "Лебединого озера" на "Жизель", но после двух месяцев объяснений нам пошли навстречу. Однако еще тогда мы не знали, что именно нас ждет… Дело в том, что обычно, когда едешь на гастроли, у продюсера всегда есть билеты в обе стороны! Но наш случай был особенным. Воспользовавшись ситуацией по поводу замены спектакля, - импресарио купил билеты только в Латинскую Америку, назад мы их не имели. По его словам, из-за смены спектакля зрители могут сдавать билеты, а спектакли отменяться. Исходя из этой логики график мог сильно изменяться, поэтому и билеты могли понадобиться на другие даты. Хочу отметить, что количество представлений было даже больше, чем планировалось," - заявила украинская прима.

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