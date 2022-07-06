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Экс-виагрянка умилила подписчиков фото с сыном в Германии

Миша Романова отпраздновала 4-летие потомка. Что она пожелала Мартину – читайте ниже.

Автор: Дмитрий Сыч
Экс-виагрянка умилила подписчиков фото с сыном в Германии
Романова состояла в "ВИА Гре" с 2013 по 2018 год
instagram misharomanova

Украинская певица Наталья Могиленец, более известная как Миша Романова, отметила день рождения единственного сына. Потомку бывшей участницы "ВИА Гры" исполнилось 4 года.

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По случаю праздника Романова выставила у себя в блоге несколько заграничных снимков. На них она показывает язык, пока ребенок стоит рядом на клумбе.

"Сегодня у Мартина день рождения. Ему уже целых 4 года. И пусть мы очень далеко от дома и все не так, как планировали, но главное – мы вместе и мы в безопасности", – начала поздравительную подпись узнаваемая мать.

Также Миша оставила чаду пожелание:

Сын, с праздником тебя! Пусть счастье не заставляет себя долго ждать и искать его по всей планете. Пусть оно к тебе стремится навстречу, а ты только ускоришь свой шаг. Будь всегда здоров! Улыбайся и пусть небо над твоей головой всегда будет мирным!".

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

Подписчики, которых у исполнительницы сейчас более полумиллиона, тоже поздравили родственников с семейным праздником.

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Ранее мы писали о том, что 65 лет отметил Павел Зибров. По этому случаю мы вспомнили его самые популярные музыкальные клипы.

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Теги:
день рождения, ВИА Гра, дети знаменитостей, Миша Романова, миша романова виагра

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