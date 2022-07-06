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Панин столкнулся с угрозами в связи со своей антивоенной позицией

Алексей Панин записал видеообращение, в котором поведал о недоброжелателях и почитателях.

Автор: Дмитрий Сыч
Панин столкнулся с угрозами в связи со своей антивоенной позицией
Актер удивлен, что его не упоминают в публичных беседах даже оппозиционеры
instagram actor.panin

Российский актер Алексей Панин, который в своих постах и комментариях постоянно поддерживает Украину, сообщил в новом ролике об угрозах в свой адрес. Лицедей поделился, что его поражают действия оппозиционных депутатов и журналистов. Панин заметил, что даже они не рассказывают в РФ о его позиции насчет Украины.

"Сейчас у меня первый раз за многие годы проснулась звездная болезнь. Я включил на Ютюбе Илью Яшина – человека, которого я всегда смотрю с интересом. Его новая программа называется "Кому война, кому – мать родная", это про артистов. Я теперь сижу и думаю: "Может, бл*ть, лыжи не едут?". Выпуск о том, что одни артисты – проститутки, типа Дюжева, Лепса и Тимати, а другие – действительно понимают, что происходит в мире. И я думал, что первый артист, о котором скажут – это я", – отозвался о новом проекте Алексей.

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По словам рассказчика, он понимает: русская пропаганда превратила его "в какое-то г*вно и растоптала". Однако Алексей Панин полагал, что будет первым, о ком упомянет оппозиционный политик.

"Потому что я через два дня после начала войны… Да каких два дня? Я в первый день сказал все, что я думаю по этому поводу. Прямее, чем я, о том, что Путин – убийца, не говорил никто. И теперь я понимаю, что даже оппозиционные политики, такие как Илья Яшин, к которым я отношусь с огромным уважением, боятся произносить мое имя вслух", – сказал актер. 

 
Не дают покоя Панину и некоторые агрессивно настроенные сограждане, которым не нравится его поддержка украинцев.

"Каждый день находят мои телефоны и пишут мне с угрозами: "Чтобы ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам"; "Чтоб ты сдох, скотина, потому что ты собираешь деньги для пацанов в Одессе"", – поведал о недоброжелателях Панин.

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С другой стороны, поделился знаменитость, к нему со словами благодарности ежедневно подходят на улице украинцы.

Ранее мы писали о том, что Алексей Панин не смог бы прямо критиковать российскую власть, пребывая в РФ.

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Теги:
Украина, актер, Россия, Панин, угрозы, Алексей Панин

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