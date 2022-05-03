Кэти Перри познала сложности жизни русалки на суше – курьезное видео

С невестой Орландо Блума приключилась курьезная ситуация.

Кэти Перри пережила профессиональное падение на сцене. Это случилось, когда она сидела в судейском кресле на певческом проекте "Американский идол". Артистка была одета в костюм русалки, в котором не могла свободно передвигаться. А после неудачного поворота и вовсе свалилась со стула.

Читай также: "Зажги, детка": Кэти Перри выставила фото топлес

Эпизод с падением попал на видео, которое молниеносно разлетелось в сети. Кэти в образе Ариэль не пострадала. И публика, и коллеги, и сама виновница происшествия отреагировали на произошедшее смехом.

Кэти Перри встречается с Орландо Блумом с января 2016-го. Зимой 2017-го они расстались, а весной 2018-го возобновили роман. На день влюбленных 14 февраля 2019 года артистка и актер были помолвлены. 27 августа 2020 года они сообщили о рождении дочери Дейзи Дав Блум.

Читай также: Орландо Блум повидался с украинскими беженцами в Молдове

Ранее мы писали о том, что Уилл Смит ударил во время раздачи Оскаров комика Криса Рока. Тот неудачно пошутил о прическе его жены Джады Пинкетт-Смит, после чего актер из "Людей в черном" поднялся и шлепнул виновника в лицо.