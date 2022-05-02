Злату Огневич не перестал преследовать неугомонный "поклонник"

Мужчина просто не позволяет артистке о себе забыть. В плохом смысле этого слова.

Огневич предупредила тех, кому может навредить ее преследователь

Злата Огневич все еще не может избавиться от Вадима Лебедя, который надоедает ей уже около трех лет. Тот терроризировал артистку сообщениями в соцсетях и угрожал расправой. Певица записала сталкера на видео и обратилась к правоохранителям. Против мужчины было открыто уголовное производсто, после чего он был задержан полицией. Однако на этом Лебедь не остановился.

instagram zlata.ognevich

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Как поведала у себя в инстаграм-историях Огневич, дело не расследуется. А недавно преследователь снова появился в жилом комплексе, где обитает артистка. Злата рассказала, что выезжала с парковки и увиделась с Вадимом.

"Я не буду показывать вам это видео, потому что у меня просто нет сил. Из-за того, что сейчас война, этим делом никто пока не может заняться", – уточнила исполнительница.

Выставила звездная жертва и скриншот переписки с преследователем, где он называет ее недобрыми словами.

instagram zlata.ognevich

Лебедь работает таксистом в транспортной компании. Злата Огневич призывает уволить его, потому что считает сталкера опасным. Также она порекомендовала заказывающим услуги данного сервиса быть осторожными.

"Потому что он – душевнобольной человек. Я просто вас предупредила. Я очень надеюсь, что это сообщение увидят люди, управляющие службой такси BOLT. Я верю в вашу человечность и надеюсь на вашу помощь мне как женщине, у которой просто нет защиты и нет выхода из этой ситуации, – отметила Злата.

instagram zlata.ognevich

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Ранее мы писали о том, что Злата Огнєвич собирается делать после войны. В планах артистки – завести семью.