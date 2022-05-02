Злату Огневич не перестал преследовать неугомонный "поклонник"
Мужчина просто не позволяет артистке о себе забыть. В плохом смысле этого слова.
Злата Огневич все еще не может избавиться от Вадима Лебедя, который надоедает ей уже около трех лет. Тот терроризировал артистку сообщениями в соцсетях и угрожал расправой. Певица записала сталкера на видео и обратилась к правоохранителям. Против мужчины было открыто уголовное производсто, после чего он был задержан полицией. Однако на этом Лебедь не остановился.
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Как поведала у себя в инстаграм-историях Огневич, дело не расследуется. А недавно преследователь снова появился в жилом комплексе, где обитает артистка. Злата рассказала, что выезжала с парковки и увиделась с Вадимом.
"Я не буду показывать вам это видео, потому что у меня просто нет сил. Из-за того, что сейчас война, этим делом никто пока не может заняться", – уточнила исполнительница.
Выставила звездная жертва и скриншот переписки с преследователем, где он называет ее недобрыми словами.
Лебедь работает таксистом в транспортной компании. Злата Огневич призывает уволить его, потому что считает сталкера опасным. Также она порекомендовала заказывающим услуги данного сервиса быть осторожными.
"Потому что он – душевнобольной человек. Я просто вас предупредила. Я очень надеюсь, что это сообщение увидят люди, управляющие службой такси BOLT. Я верю в вашу человечность и надеюсь на вашу помощь мне как женщине, у которой просто нет защиты и нет выхода из этой ситуации, – отметила Злата.
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Ранее мы писали о том, что Злата Огнєвич собирается делать после войны. В планах артистки – завести семью.