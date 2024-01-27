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День Иоанна Златоуста 27 января 2024 года - традиции и что нельзя делать

Православные почитают архиепископа Иоанна Златоуста.

Автор: Мельник Анна
День Иоанна Златоуста 27 января 2024 года - традиции и что нельзя делать
Святой Иоанн Златоуст.
tatmitropolia.ru

В субботу, 27 января, православная церковь чтит память архиепископа Иоанна Златоуста. В народном календаре - Златоустьев огонь. Его почитают 27 января по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 9 февраля. 27 января в Украине и мире Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января празднуют Всемирный день молокоотсоса и Международный день портвейна.

С именинами поздравляют носителей имен: Дмитрий, Иван, Петр.

Какой церковный праздник 27 января

Святой Иоанн Златоуст был константинопольским архиепископом и богословом. Иоанна почитают как одного из трех Вселенских святителей и учителей, наряду с Василием Великим и Григорием Богословом.

Иоанн Златоуст считался первоклассным оратором.
Иоанн Златоуст считался первоклассным оратором.
azbyka.ru

Прозвище Златоуст святой получил благодаря ораторскому дару. Также его считали отличным проповедником.

В день памяти Иоанна Златоуста люди обращаются с молитвой, чтобы постичь духовную грамоту и просветить разум.

Традиции и обычаи 27 января

В день Иоанна было принято проводить особый заговор от зубной боли: "Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели".

Народное название "Златоустьев огонь" произошло из-за внимания к домашнему очагу в этот день. Следовало затопить печь так, чтобы все дрова загорелись вместе. Тогда в доме будут процветать достаток и мир. 

  • Если стекла потеют - ждать теплой погоды.
  • Если верхушки сугробов закругленные - к хорошему урожаю.
  • Если облака идут против ветра - ждать снегопада.

Что нельзя делать 27 января

  • Не стоит относиться халатно к огню, чтобы не обжечься. 
  • Не следует дарить и принимать подарки, чтобы не перешел наговор.
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