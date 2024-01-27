День Иоанна Златоуста 27 января 2024 года - традиции и что нельзя делать
Православные почитают архиепископа Иоанна Златоуста.
В субботу, 27 января, православная церковь чтит память архиепископа Иоанна Златоуста. В народном календаре - Златоустьев огонь. Его почитают 27 января по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 9 февраля. 27 января в Украине и мире Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января празднуют Всемирный день молокоотсоса и Международный день портвейна.
С именинами поздравляют носителей имен: Дмитрий, Иван, Петр.
Какой церковный праздник 27 января
Святой Иоанн Златоуст был константинопольским архиепископом и богословом. Иоанна почитают как одного из трех Вселенских святителей и учителей, наряду с Василием Великим и Григорием Богословом.
Прозвище Златоуст святой получил благодаря ораторскому дару. Также его считали отличным проповедником.
В день памяти Иоанна Златоуста люди обращаются с молитвой, чтобы постичь духовную грамоту и просветить разум.
Традиции и обычаи 27 января
В день Иоанна было принято проводить особый заговор от зубной боли: "Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели".
Народное название "Златоустьев огонь" произошло из-за внимания к домашнему очагу в этот день. Следовало затопить печь так, чтобы все дрова загорелись вместе. Тогда в доме будут процветать достаток и мир.
- Если стекла потеют - ждать теплой погоды.
- Если верхушки сугробов закругленные - к хорошему урожаю.
- Если облака идут против ветра - ждать снегопада.
Что нельзя делать 27 января
- Не стоит относиться халатно к огню, чтобы не обжечься.
- Не следует дарить и принимать подарки, чтобы не перешел наговор.