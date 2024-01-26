Какой церковный праздник 26 января 2024 года и что нельзя делать
Христиане вспоминают Феодора Студита.
В пятницу, 26 января, православные христиане чтят память преподобного Феодора Студита. В народном календаре - Федор - поминальник. Его почитают 26 января по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 8 февраля. 26 января в Украине празднуют День работника контрольно-ревизионной службы, Международный день таможенника и Всемирный день экологического образования.
День ангела празднуют носители имен: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.
Какой церковный праздник 26 января
Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе. Святой прославился своей общественной деятельностью и занимаемой должностью монаха. За то, что Феодор раскритиковал императора Константина VI Багрянородного и из-за ревностного служения церковным правилам, в 796 году преподобного предали жестоких мучений и сослали в заточение.
Когда к власти пришла императрица Ирина, то Феодор Студит вернулся из ссылки и стал управлять запустевшим Студийским монастырем. За свою жизнь преподобный написал немало церковных книг и помогал людям чудесами.
Сегодня обращаются с молитвой к Феодору Студиту, чтобы святой избавил от пожара, болезней и нападок диких зверей.
Традиции и обычаи 26 января
В народе на Федора принято поминать умерших, так как считалось, что покойные скучают по семье и ходят по земле. Для этого насыпали золу на могилу и приговаривали: "Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование". На Руси существовало поверье, что можно обратиться к святому Феодору с молитвой и попросить об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.
В этот день гадали на горохе на погоду. Если сухие горошины катились по тарелке со звоном, то это предвещало сильные морозы, а если тихо - к снегопаду.
- Какая погода на Феодора, такой будет и весна.
- Если солнечно - к ранней и теплой весне.
- Если метель - к долгой зиме.
Что нельзя делать 26 января
- Нельзя ссориться и находиться в конфликте с соседями.
- Не стоит снимать оберег, чтобы не получить порчу.
- Не следует мыть или подметать пол, чтобы не вымести здоровье и удачу.
- Нельзя выбрасывать мусор, чтобы не вынести удачу из дома.