Какой церковный праздник 26 января 2024 года и что нельзя делать

Христиане вспоминают Феодора Студита.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 26 января, православные христиане чтят память преподобного Феодора Студита. В народном календаре - Федор - поминальник. Его почитают 26 января по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 8 февраля. 26 января в Украине празднуют День работника контрольно-ревизионной службы, Международный день таможенника и Всемирный день экологического образования.

День ангела празднуют носители имен: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.

Какой церковный праздник 26 января

Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе. Святой прославился своей общественной деятельностью и занимаемой должностью монаха. За то, что Феодор раскритиковал императора Константина VI Багрянородного и из-за ревностного служения церковным правилам, в 796 году преподобного предали жестоких мучений и сослали в заточение.

В день памяти Феодора Студита чествуют покойных близких.

Когда к власти пришла императрица Ирина, то Феодор Студит вернулся из ссылки и стал управлять запустевшим Студийским монастырем. За свою жизнь преподобный написал немало церковных книг и помогал людям чудесами.

Сегодня обращаются с молитвой к Феодору Студиту, чтобы святой избавил от пожара, болезней и нападок диких зверей.

Традиции и обычаи 26 января

В народе на Федора принято поминать умерших, так как считалось, что покойные скучают по семье и ходят по земле. Для этого насыпали золу на могилу и приговаривали: "Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование". На Руси существовало поверье, что можно обратиться к святому Феодору с молитвой и попросить об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.

В этот день гадали на горохе на погоду. Если сухие горошины катились по тарелке со звоном, то это предвещало сильные морозы, а если тихо - к снегопаду.

Какая погода на Феодора, такой будет и весна.

Если солнечно - к ранней и теплой весне.

Если метель - к долгой зиме.

Что нельзя делать 26 января