Найден мертвым актер из "Ходячих мертвецов" Джей Мосли

Полиция рассматривает как самоубийство, так и насильственную смерть.

Автор: Шапарь Анастасия

Тело американского актера Мозеса Джея Мосли с огнестрельным ранением нашли в его собственной машине возле проходящего через автостраду моста в Стокбридже, штат Джорджия. Ему было 31 год. Полиция подозревает как самоубийство, так и насильственную смерть. Об этом сообщает TMZ.

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Известно, что его обнаружили мертвым спустя неделю. Родственники звезды "Голодных игр" и "Ходячих мертвецов" рассказывают, что Джей Мосли перестал выходить на связь больше недели. Тогда они начали звонить в больницы, что оказалось безуспешным. После чего семья актера обратилась в полицию. Стоит отметить, что последний пост в аккаунте Инстаграма был 22 января. Мозес поделился коллажем из двух фото, поучаствовав в челлендже #10yearchallenge. На двух снимках актер выглядел счастливым.

Джей Мосли часто делился фотографиями с посещения кастингов или съемок. instagram mosesmoseley

За плечами покойного Мозеса Джея Мосли роли Майка с "Ходячих мертвецах", роли в сериалах "Хранители", "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Американская душа" и других. Актер часто делился в профиле, как ходит на кастинги.

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