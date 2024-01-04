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Какой церковный праздник 4 января и что нельзя делать

Что можно и нельзя делать на православный праздник 4 января

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 4 января и что нельзя делать
Какой церковный праздник 4 января и что нельзя делать
freepik.com

В четверг, 4 января, православная церковь вспоминает преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. В народном календаре - Зосима-пчельник. Его почитают 4 января по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 17 января. 4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день алфавита Брайля, Всемирный день гипноза и День хит-парада.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.

Какой церковный праздник 4 января

Православные христиане чтят память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Зосиму считали покровителем пчеловодов, поэтому в день памяти молятся о хорошем урожае меда. Наши предки готовили различные блюда из меда, такие как ириски или медовые пряники. Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.

Традиции и обычаи 4 января

В день Зосимы изгоняют чертов из дома. Для этого люди надевали тулупы наизнанку, выходили на улицу и брали с собой кочергу. Также несли горящую ветошь и кричали: "Выходи, нечистая сила!".

Девушки предсказывали будущее по звездам. Если Большая Медведица справа - святочные гадания на суженого сбудутся. Если виднеется Млечный путь - еще год минимум ходить незамужней. 

  • Если ясная погода - к половодью.
  • Если морозная погода - к долгим холодам.

Что нельзя делать 4 января

  • Не стоит играть свадьбу.
  • Не нужно ехать с детьми в дальнюю дорогу.
  • Нельзя решать вопросы, связанные с недвижимостью.
  • Не стоит конфликтовать и спорить.
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