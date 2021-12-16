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Верка Сердючка показала себя в годик

Андрей Данилко поделился детским архивным снимком.

Автор: Шапарь Анастасия
Верка Сердючка показала себя в годик
Андрей Данилко показал, как выглядел в год.
instagram v_serduchka

Исполнитель Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поделился архивным черно-белым снимком. На нем маленький артист в возрасте один год.

Верка Сердючка родом из Полтавы.
Верка Сердючка родом из Полтавы.
instagram v_serduchka

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Андрей родом из Полтавы. Артист поделился кадром, на котором сидит на фоне ковра, которые раньше вешали на стену, с игрушкой в виде рыбы на колесиках. Верка Сердючка указал год, когда был сделан снимок - 1974 год.

Поклонники очень умились при виде серьезного мальчика на фото: "Какой чудесный ребенок", "А рыбак какой милашка", "Рыба на колесах звучит интригующе", "Андрей, Вы в любом возрасте прекрасны!".

Ранее мы писали, что Верка Сердючка с мамой выпустили новогодний трек на английском языке. Песня получила название "Wild Christmas".

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Теги:
Верка Сердючка, архивные снимки

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