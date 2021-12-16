Верка Сердючка показала себя в годик
Андрей Данилко поделился детским архивным снимком.
Андрей Данилко показал, как выглядел в год.
instagram v_serduchka
Исполнитель Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поделился архивным черно-белым снимком. На нем маленький артист в возрасте один год.
Верка Сердючка родом из Полтавы.
instagram v_serduchka
Читай также: Данилко выступит на новогодней вечеринке в ОАЭ за миллионы гривенАндрей родом из Полтавы. Артист поделился кадром, на котором сидит на фоне ковра, которые раньше вешали на стену, с игрушкой в виде рыбы на колесиках. Верка Сердючка указал год, когда был сделан снимок - 1974 год.
Поклонники очень умились при виде серьезного мальчика на фото: "Какой чудесный ребенок", "А рыбак какой милашка", "Рыба на колесах звучит интригующе", "Андрей, Вы в любом возрасте прекрасны!".
Ранее мы писали, что Верка Сердючка с мамой выпустили новогодний трек на английском языке. Песня получила название "Wild Christmas".