"Красота неописуемая": Сумская показала себя студенткой в 19 лет

Народная артистка Украины поделилась воспоминаниями кинопроб в студенческое время.

Автор: Шапарь Анастасия

Ольга Сумская поделилась опытом кинопроб в студенческое время.

Украинская актриса Ольга Сумская порадовала поклонников архивным снимком, на котором ей всего 19 лет. Артистка поведала, какой она была в студенческое время.

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Ольга Сумская поделилась черно-белым портретом, на котором закрыла, мечтая, глаза. Стоит отметить, что актриса практически не изменилась со студенческих времен.

"Это я стою, мечтательно, 19-летняя студентка театрального на студии Довженка. Фотограф подловил хороший момент...Вышла с кинопроб и загадываю желание. Я очень часто ходила на пробы тогда. Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийский артисток. Но все равно всегда верила в себя и была настойчивой. Да я и сейчас такая," - поведала о себе Ольга.

Звезда показала себя в 19 лет. instagram olgasumska

В комментариях поклонники и звездные друзья забросали Сумскую комплиментами: "Очень красивая! Как и сейчас", "Красота неописуема", "Вы прекрасны и тогда, и сейчас", "Миленькая - миленькая! Красивенькая- красивенькая!".

Ранее мы рассказывали, что Ольга развеяла слухи о ссоре с сестрой - актрисой Натальей Сумской. Этой весной Наталья раскритиковала образ жизни звездной сестры.