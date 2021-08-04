Участник Offspring вылетел из группы из-за нежелания вакцинироваться

Питу Параде не помогла даже уважительная причина.

Артист больше не будет музицировать и выступать с группой на концертах, но не обозлен на своих коллег из-за их решения

Барабанщик Пит Парада лишился места в коллективе Offspring. Музыканта прогнали из группы за отказ от противоковидного прививания. Не изменила решения бэнда и веская медицинская причина, по какой одногруппник отказался от укола.

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У себя в Инстаграме барабанщик написал, что не может выполнить требование, которое все прочнее закрепляется в отрасли. Поэтому, дескать, и было решено: его пребывание с одногруппниками рядом, в студии и во время гастролей является опасным.

Парада добавил, что впредь не будет появляться с группой на сцене. Таким образом он предупредил фэнов о своем отсутствии на будущих концертах.

"Я также хочу поделиться своей историей, чтобы все, кто сейчас испытывает агонию и изоляцию, знали: они не совсем одиноки".

Пит переболел ковидом. Еще у него выявили синдром Гийена-Барре, из-за которого у музыканта могут проявиться сильные побочные действия после вакцинирования.

По словам артиста, он не испытывает негативных чувств к группе. Его коллеги, мол, делают все, что лучше для них. Он – так же.

""Желаю всей семье Offspring всего наилучшего", - подытожил изгнанец.

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Ранее сообщалось о том, что вакцинировался и призвал это делать других Михаил Боярский.