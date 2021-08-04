Алина Гросу со своим парнем порезвилась на дельфинах

Артистка провела время с семьей в дельфинарии.

Гросу сначала была "воинственно настроена касательно дельфинариев", но после развлечения поменяла свою позицию

Украинская певица Алина Гросу отметила день рождения отца со своими родственниками (родителями и братом), а также бойфрендом (российским актером Романом Полянским) и дельфинами. Снимками похода в дельфинарий исполнительница поделилась у себя в Инстаграме.

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На фото парочка изображена верхом и в обнимку с животными. Зафиксировано и то, как Полянского целует морж.

instagram alina_grosu

instagram alina_grosu

instagram alina_grosu

instagram alina_grosu

instagram alina_grosu

"Это любовь. Спасибо за чудеса организатору этого дня!

Спасибо за невероятные эмоции любимым дельфинам. Мы с семьей счастливы до невозможности, и хоть родители с Мишкой предпочли только наблюдать, гладить дельфинов и смотреть вечернее шоу – это лучшее начало папиного дня рождения", – начала свою публикацию Гросу.

Дальше она добавила несколько строк, будто предчувствуя негативную реакцию зоозащитников:

"Многие из этих дельфинов спасены, многие выкуплены в Японии (в этой стране едят этих млекопитающих), многие родились прямо в дельфинарии, а последний, буквально, 10 дней назад (дельфины не размножаются, если им плохо живется). Дельфины излечивают от многих болезней. В дельфинарии проводится терапия для деток с ДЦП. Я, как и некоторые, была изначально воинственно настроена касательно дельфинариев и т. д. Но побывав и увидев все своими глазами, понимаю, что была не права... Чистая морская вода, 15 кг свежей рыбы на каждого, витамины, забота, огромная территория…"

Но этот дисклеймер не спас артистку от жесткой критики, о чем свидетельствуют такие комментарии:

"Алина, очень грустно от того, что вы – замечательный человек, прекрасный артист, публичная личность – пропагандируете и спонсируете содержание животных в неволе. Свою рыбу и витамины они получают за выполнение трюков. Попробуйте встать на их место – пожить в ограниченном пространстве и поработать за еду..."

"Дикари в одесском дельфинарии. Бедные детки живут в аду. Когда уже прекратиться эта бессмысленная и беспощадная эксплуатация бедных животных?"

""Дельфины на самом деле не любят развлекать зрителей, но вынуждены делать это за еду и от одиночества в неволе, где они лишены семьи и общения с себе подобными, – говорит зоозащитник Армине Арутюнян из Владимира. – Кормление напрямую связано с представлением: не исполнишь трюк — не выживешь"".

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Тем временем многие другие пользователи поздравили отца Гросу, а также оставили восхищенные отзывы о фотографиях. Некоторые назвали увиденное "дельфином и русалкой".

Ранее сообщалось о том, что очередной порцией фото с отдыха поделилась Анастасия Каменских.