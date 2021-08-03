Королева Елизавета II подшутила над американцами, которые ее не узнали

Потешный случай вспомнил охранник монархини.

Елизавете II юмора не занимать. Ричард Гриффин, ранее трудившийся охранником британской королевы, поведал о ее веселой встрече с американскими туристами. Дело в том, что те иностранцы не смогли идентифицировать монархиню, что и создало юмористическую ситуацию. Об этом сообщает The Sun.

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По словам офицера, он был очевидцем того, как туристы повстречались с Елизаветой во время прогулки по королевской резиденции в Балморале (Шотландии). Там символ английской монархической власти частенько проводит лето.

На вопрос о том, живет ли где-то тут королева, монархиня ответила, что имеет неподалеку дом. Потом американцам стало интересно, встречала ли женщина когда-нибудь королеву.

"Нет, но этот полицейский встречал", – молвила монархиня, указав на Гриффина (тот свыше трех десятилетий работал с королевской семьей).

Ричард добавил, что гости ушли, так и не осознав, кто перед ними только что был.

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Ранее сообщалось о том, что Елизавета II возобновила один из запретов для своих родственников.