Влад Яма в школьные времена пережил издевки окружения

Танцор рассказал о конкретных оскорблениях, которые звучали исключительно в его адрес.

Танцы для Влада Ямы били причиной буллинга и средством против него

Сейчас они – известные люди, и, казалось, просто не могли быть объектами травли в нежном возрасте. Но пройти через буллинг в детский и подростковый периоды, на самом-то деле, пришлось многим знаменитостям. О сложных школьных временах рассказывали основатель проекта Pianoбой Дмитрий Шуров, Леди Гага, Рианна, Том Круз и многие другие селебритис. Оказалось, пережить буллинг довелось и теперешнему судье популярных телепроектов Владу Яме.

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В программе "Звездный путь" на телеканале "Украина" артист вспомнил, за что его когда-то оскорбляли. А издевались над Владом как раз за увлечение, которое в итоге стало профессией, прославило.

"Мне в спину кричали: "Танцор ушел"", – поделился хореограф во время беседы.

Во время интервью он добавил, что до какой-то поры считал это оскорблением, ведь такую фразу бросали в след только ему. Другое дело, подчеркнул Яма, если бы что-то подобное сказали парню, который ходит на бокс. Последствия, мол, можно представить.

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По словам танцора, доходило и до физического насилия. Влад приходил домой с разбитыми губами и носом.

Перемены произошли в седьмом классе, когда будущий известный хореограф станцевал вальс. Было это на первом звонке. Как сказал артист, так он заслужил уважение у сверстников. Да и представительницы прекрасного пола его тогда впервые заметили, добавил Яма. Это подняло самооценку и прибавило уверенности.

Ранее сообщалось, что клип о борьбе с травлей выпустила Alyona Alyona.