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Hogwarts Legacy: представлен трейлер новой игры по вселенной "Гарри Поттера"

Игра выйдет в 2021 году для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC.

Hogwarts Legacy: представлен трейлер новой игры по вселенной "Гарри Поттера"
Игра HogwartsLegacy
HogwartsLegacy/Facebook

Компания Avalanche Software анонсировала трейлер новой игры Hogwarts Legacy. Она создана по вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщается на официальном сайте

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В центре сюжета действия происходят до событий, описанных в книгах Джоан Роулинг. Главным героем становится волшебник, выпускник школы магии Хогвартс. Ему стала известна тайна, которая может расколоть мир волшебников.

Игра Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC.

Ранее сообщалось, что объявлены имена финалистов, которые вошли в короткий список Букеровской премии 2020 года. 

 

 

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Теги:
Джоан Роулинг, Игра, Гарри Поттер, досуг, Sony PlayStation

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