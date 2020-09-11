В новом Вечернем Квартале покажут "свадьбу" Тимошенко и Ляшко

Актеры подготовили политические номера о Большой стройке и новом политическом союзе

Кварталовцы снова будут удивлять зрителей новыми шутками

В субботу, 12 сентября, состоится премьера нового выпуска шоу "Вечерний квартал". На шоу также выступили и звезды DZIDZIO и Оля Цибульская.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Квартальщики представят миниатюру, где события происходят в селе, в котором впервые проложили асфальтированную дорогу.

Ти куди йдеш по чистому? Якщо хочеш потрогати, то рукою!, - скажет местным жителям глава сельсовета, глядя на новое покрытие - говорится в сообщении

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"Вторым ярким номером нового выпуска станет шуточная свадьба двух одиозных представителей украинской политики – Юлии Тимошенко и Олега Ляшко. Зрители Вечернего Квартала станут свидетелями момента сочетания новой политической пары" - отмечают в пресс-службе.

Также в Вечернем квартале подготовили песню ушедшему лету.

У меня было самое лучшее лето – шезлонг на балконе, туризм в интернете, сиеста весь день, мини-бар у дивана, и доллар для тещи – чтобы все убирала…

Премьера состоится в субботу в 20:20 на 1+1

Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал видео с танцами в TikNok.