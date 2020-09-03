Чем заняться 3 сентября: концерт группы "Аквариум", выставка картин и киновернисаж
Куда пойти сегодня в Киеве - подборка лучших мероприятий на любой вкус и кошелек
Новый день - новые мероприятия, которые украсят вечер после рабочего дня. И мы собрали лучшие из тех, что пройдут сегодня в Киеве, в нашей традиционной подборке.
Выставка картин Матвея Вайсберга
3 сентября в Музее Ханенко открывается выставка работ украинского художника Матвея Вайсберга. Киевский живописец, иллюстратор, график, автор более 30 персональных выставок в Украине и за ее пределами. Его произведения хранятся во многих музеях и частных коллекциях по всему миру.
Музей Ханенко (улица Терещенковская 15-17). Начало: 10:30.
Atomic Simao
В этот вечере для вас выступит молодая украинская группа, играющая. психоделик-джаз и заставит вас почувствовать себя в межгалактическом путешествии.
ЮБК, Труханов остров (200 м от пешеходного моста) 19:00. Цена: от 150 гривен.
Фильм "Забытые"
Фильм украинского режиссера Дарьи Онищенко "Забытые" получил специальную награду жюри на Варшавском международном кинофестивале. Лента расскажет истории учительницы украинского языка Нины, которая не может покинуть Луганск из-за супруга, и семнадцатилетнего парня Андрея, оставшегося сиротой из-за войны. И между ними вспыхнули чувства, которые могут на многое повлиять.
Кинотеатр "Жовтень" (улица Константиновская, 26, 13:05, 15:55, 19:35, 21:25 Цена: 75-105 гривен.
Концерт группы "Аквариум"
В этот вечер для вас выступит легендарный музыкант Борис Гребенщиков группы "Аквариум". Культовый коллектив везет свою уникальную музыку и глубокие тексты, чтобы вы прожили этот вечер ярко.
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МЦКИ "Октябрьский дворец", (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 19:00. Цена: от 2500 гривен.
Киновернисаж
Серия кинопоказов украинских лент под открытым небом в самом центре Киева продолжается аж до сентября. Уже сегодня зрители смогут увидеть "Круты 1918". Фильм снят по реальным историческими событиями и рассказывает о героическом бое под Крутами между курсантами Украинской Народной Республики и войсками советской армии.
Парк им. Т. Шевченко. Начало: 21:00. Вход свободный.
Ранее сообщалось о том, что в Мариинском дворце для посетителей будут проводит экскурсии каждую пятницу, субботу и воскресенье.