Жених Леси Никитюк впервые показал лицо их сына

Как выглядит годовалый Оскар

Автор: Коваленко Наталья

Жених популярной украинской телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, впервые вблизи показал лицо их общего ребенка. Пара воспитывает сына Оскара, который две недели назад отпраздновал свой первый день рождения.

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Если раньше влюбленные старались поститить в соцсети фото малыша только со спины или сбоку, то в этот раз Дмитрий засветил почти все его лицо.

На своей странице в инстаграме Бабчук разместил кадр, на котором держит на руках Оскара. Для снимка возлюбленный Никитюк выбрал одежду темного оттенка, тогда как мальчика одели в светлые бежевые брюки и голубую кофту. Ракурс фото наконец позволил частично рассмотреть лицо ребенка, однако Бабчук все же зарисовал его глаза.

«Сын военного и телеведущей», — лаконично подписал кадр военный.

Напомним, что о романе Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука стало известно осенью 2024 года, а уже в январе 2025-го телезвезда сообщила о помолвке.