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Жених Леси Никитюк впервые показал лицо их сына

Как выглядит годовалый Оскар

Автор: Коваленко Наталья
Жених Леси Никитюк впервые показал лицо их сына
Жених Леси Никитюк впервые показал лицо их сына instagram.com/special_my_profession

Жених популярной украинской телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, впервые вблизи показал лицо их общего ребенка. Пара воспитывает сына Оскара, который две недели назад отпраздновал свой первый день рождения.

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Если раньше влюбленные старались поститить в соцсети фото малыша только со спины или сбоку, то в этот раз Дмитрий засветил почти все его лицо.

На своей странице в инстаграме Бабчук разместил кадр, на котором держит на руках Оскара. Для снимка возлюбленный Никитюк выбрал одежду темного оттенка, тогда как мальчика одели в светлые бежевые брюки и голубую кофту. Ракурс фото наконец позволил частично рассмотреть лицо ребенка, однако Бабчук все же зарисовал его глаза.

«Сын военного и телеведущей», — лаконично подписал кадр военный.

Напомним, что о романе Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука стало известно осенью 2024 года, а уже в январе 2025-го телезвезда сообщила о помолвке.

Жених Леси Никитюк впервые показал лицо их сына іnstagram.com/special_my_profession
Жених Леси Никитюк впервые показал лицо их сына іnstagram.com/special_my_profession

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Теги:
Леся Никитюк, шоу-бизнес, дети звезд

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