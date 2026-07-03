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Светлицкая заговорила о втором замужестве после слухов о романе с Цымбалюком

Актриса объяснила, почему для нее важно официально оформить брак

Автор: Коваленко Наталья
Светлицкая заговорила о втором замужестве после слухов о романе с Цымбалюком
Светлицкая заговорила о втором замужестве после слухов о романе с Цымбалюком instagram.com/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Светлицкая высказалась о своем отношении к официальному браку. В подкасте «Карты на стол» с Игорем Заболотным звезда призналась, что, несмотря на опыт развода, хотела бы снова узаконить отношения.

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«Ты знаешь, я думала вообще о том, что в принципе я уже была замужем. И у меня с этим вопрос закрыт. У меня было белое платье, я была 10 лет в браке, у меня была семейная жизнь. Но все-таки я понимаю, что для меня, как для женщины, важно оформить отношения официально», — сказала она.

По словам Светлицкой, для нее большое значение имеет сам символизм брака. Актриса отметила, что духовная составляющая супружества имеет большее значение, чем само оформление отношений на бумаге.

«Во-первых, я верю в сам ритуал. То есть вот мы с партнером встали, посмотрели друг другу в глаза, дали обещания. Мы пообещали что-то, да? Черт, я не знаю, как это объяснить. Это просто что-то женское... Это что-то идет изнутри, когда тебе важно, чтобы твой партнер сказал: "Да, я готов идти с тобой дальше долго. Ты моя, я твой". Наверное, я бы хотела даже больше обвенчаться. Вот на каком-то духовном уровне», — подытожила она.

Напомним, что в январе 2025 года Светлицкая сообщила о расставании с мужем Николаем, от которого воспитывает двух дочерей. Позже в сети ходили слухи, что Елена встречается со своим коллегой Тарасом Цымбалюком, однако эта информация так и не получила официального подтверждения.

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Теги:
шоу-бизнес, личная жизнь звезд, Елена Светлицкая

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