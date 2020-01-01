Джаз, концерт на пляже и кино в парке: Чем заняться 11 августа
Новый день - новые мероприятия, которые помогут сделать вечер после работы хотя бы немного лучше. И мы собрали лучшие из тех, что пройдут сегодня в Киеве, в нашей традиционной подборке.
Стихи. Джаз. Сейшн
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Музыкально-поэтический джем-сейшн Андрея Пермякова, который празднует свой День рождения. А вместе с ним выступит саксофонист Артем Менделенко и главный джазмен страны Алексей Коган.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.
Киновернисаж под открытым небом
Свежий воздух, уютная и непринужденная атмосфера и хорошее отечественное кино - все это на серии бесплатных мероприятий Киновернисаж под открытым небом. Сегодня здесь будут показывать короткометражные украинские ленты, действие которых разворачивается в период новогодних праздников.
Где? Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.
Классика на пляже
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И еще одной сегодняшнее событие, которое пройдет под открытым небом с видом на Днепр. А за музыку здесь отвечают Kyiv Mozart Orchestra. Они создадут романтическое настроение, играя серенады Моцарта, Чайковского, Шуберта и других классиков.
Где? Perfect Place (Гидропарк, Пляж Золотой). Начало: 19:30. Цена: от 500 гривен.
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