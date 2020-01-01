Джаз, концерт на пляже и кино в парке: Чем заняться 11 августа

Куда пойти сегодня в Киеве

Поделись







Куда пойти в Киеве 11 августа /depositphotos

Новый день - новые мероприятия, которые помогут сделать вечер после работы хотя бы немного лучше. И мы собрали лучшие из тех, что пройдут сегодня в Киеве, в нашей традиционной подборке.

Стихи. Джаз. Сейшн

Читай также: Культовый фильм Грязные Танцы получит продолжение

Музыкально-поэтический джем-сейшн Андрея Пермякова, который празднует свой День рождения. А вместе с ним выступит саксофонист Артем Менделенко и главный джазмен страны Алексей Коган.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Джаз /facebook.com/andrey.permyakov

Киновернисаж под открытым небом

Свежий воздух, уютная и непринужденная атмосфера и хорошее отечественное кино - все это на серии бесплатных мероприятий Киновернисаж под открытым небом. Сегодня здесь будут показывать короткометражные украинские ленты, действие которых разворачивается в период новогодних праздников.

Где? Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.

Кино /facebook.com/events/2675658562761393/

Классика на пляже

Читай также: Названы самые популярные сериалы лета 2020 на Netflix

И еще одной сегодняшнее событие, которое пройдет под открытым небом с видом на Днепр. А за музыку здесь отвечают Kyiv Mozart Orchestra. Они создадут романтическое настроение, играя серенады Моцарта, Чайковского, Шуберта и других классиков.

Где? Perfect Place (Гидропарк, Пляж Золотой). Начало: 19:30. Цена: от 500 гривен.

Классика на пляже /facebook.com/events/652868685401740/

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето сыграет легендарного художника с украинскими корнями