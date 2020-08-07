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Джаред Лето сыграет легендарного художника с украинскими корнями

Актер воплотит на экране образ Энди Уорхола
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Джаред Лето
Джаред Лето
/instagram.com/jaredleto

Всемирно известный американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет в новом фильме Энди Уорхола - легендарного художника, который имел украинские корни. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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"Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. С днем рождения, Энди. Нам не хватает тебя и твоего гения", - заявил Лето, прикрепив фотографии художника.

Дата выхода фильма, который еще даже не получил официального названия, неизвестна. Напомним, что уже в 2021-ом выйдет кинокомикс Морбиус, в котором Джаред Лето сыграл главную роль.

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