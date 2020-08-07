Джаред Лето сыграет легендарного художника с украинскими корнями

Поделись







Джаред Лето /instagram.com/jaredleto

Всемирно известный американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет в новом фильме Энди Уорхола - легендарного художника, который имел украинские корни. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Читай также: Камерон Диаз призналась, почему ушла из кино

"Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. С днем рождения, Энди. Нам не хватает тебя и твоего гения", - заявил Лето, прикрепив фотографии художника.

Дата выхода фильма, который еще даже не получил официального названия, неизвестна. Напомним, что уже в 2021-ом выйдет кинокомикс Морбиус, в котором Джаред Лето сыграл главную роль.

Ранее сообщалось о том, что Lionstage анонсировали пятую часть Джона Уика