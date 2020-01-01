"Это такая мука": Камерон Диаз призналась, почему ушла из кино

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Камерон Диаз /Getty Images

Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз приняла участие в шоу In Goop Health вместе с Гвинет Пэлтроу. В нем она раскрыла причины своего ухода из кинематографа.

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По словам звезды, которая уже несколько лет не появлялась на больших экранах, она устала от того, что ей приходится отдавать свою жизнь другим людям.

"Я решила, что хочу, чтобы в моей жизни все было по-другому. Я так долго и упорно работала, снималась в фильмах, и это такая мука. Когда ты снимаешься в кино, оно обладает тобой. Ты на площадке каждый день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что больше. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне просто нужно было взять все это обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь", - призналась Диаз, отметив, что теперь сосредоточилась на своей личной жизни.

Напомним, что последним фильмом, в котором снялась Камерон Диаз, стал мюзикл Энни 2014-го года.

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