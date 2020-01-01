Lionstage анонсировали пятую часть Джона Уика: Что о ней известно

Съемки начнутся сразу после завершения работы над четвертым фильмом

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Джон Уик /Flickr

Голливудская киностудия Lionsgate официально запустила в разработку пятую часть боевика про Джона Уика, где главную роль играет Киану Ривз. Об этом сообщает издание Deadline.

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Глава компании Джон Фельтхаймер заявил, что в данный момент авторы заняты написанием сценария. Съемочный процесс ленты начнется сразу же, когда закончится работа на четвертой частью. Кто займет режиссерское кресло, пока что неизвестно.

Напомним, что Джон Уик 4 выйдет в прокат 27 мая 2022 года. Дата выхода пятой части не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт сыграет главную роль в боевике о наемниках