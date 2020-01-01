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От создателей Джона Уика: Брэд Питт сыграет главную роль в боевике о наемниках

Фильм будет называться Скоростной Поезд
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Брэд Питт
Брэд Питт
/Getty Images

Оскароносный голливудский актер Брэд Питт исполнит центральную роль в новом боевике Скоростной Поезд от режиссера Дэвида Литча, снявшего Джона Уика и Дэдпула 2. Об этом сообщает издание Deadline.

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В центре сюжета будет история о пяти наемных убийцах, встретившихся в скоростном поезде Токио-Мариоку. Но вскоре между всеми ними разгорается конфликт. По данным СМИ, Питту досталась роль американца Ледибаг.

Съемки Скоростного Поезда стартуют в этом году. Дата релиза пока не объявлена.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Брэдом Питтом стал Однажды в Голливуде.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли призналась, почему рассталась с Брэдом Питтом

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