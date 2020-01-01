"Правильное решение": Анджелина Джоли призналась, почему рассталась с Брэдом Питтом

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Анджелина Джоли и Брэд Питт /Getty Images

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли, за личной жизнью которой пристально следят миллионы людей, дала интервью журналу Vogue. В нем она рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом.

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По ее словам, она не желеет о случившемся, а все было сделано только ради благополучия семьи и ее детей, в частности.

"Я рассталась с ним для благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И я до сих пор сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. Если честно, мои дети - это шесть очень смелых и сильных молодых людей", - рассказала Джоли.

Напомним, последним вышедшим фильмом с Анджелиной Джоли стала Малефисента: Владычица тьмы 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами