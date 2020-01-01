ТОП-5 свежих фильмов с Анджелиной Джоли, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Анджелиной Джоли /Flickr

Анджелина Джоли сейчас по праву считается одной из главных актрис мирового кинематографа, а начиналась ее карьера еще со съемок в клипах популярных исполнителей. Позже она начала сниматься в экспериментальном кино, а после - в низкобюджетном. До крупных лент она добралась только в конце 90-ых, сыскав широкую популярность у публики. В 2000-ом году она получила свой первый Оскар на роль в Прерванной жизни, а в 2014-ом - Гуманитарную премию имени Джина Хершолта, которая тоже входит в Оскар. Одним из следующих фильмов с ее участием станет кинокомикс Вечные, который войдет в киновселенную Marvel. Его выход недавно был перенесен на февраль 2021-го.

4 июня 2020 года Анджелине Джоли исполнилось 45 лет.

Анджелина Джоли /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Анджелиной Джоли.

Турист (2010)

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Важно сразу же упомянуть, что в последнем десятилетии Джоли не так активно снималась в кино, как раньше, поэтому некоторые ленты в списке датированы аж 2010-ым годом. Сюжет этого фильма рассказывает о туристе в Венеции, который познакомился с необычной женщиной. И вместе они попадают в круговорот опасностей и интриг.

Лазурный берег (2015)

1970-ые, Франция. Главные герои - бывшая танцовщица и ее муж-писатель. Они постоянно путешествуют, но однажды решают остановиться в некоем приморском городке, когда их отношения переживают не самые лучшие времена.

Малефисента: Владычица тьмы (2019)

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Продолжение диснеевской сказки, в которой уже подросшая принцесса Аврора собирается выйти замуж за принца Филиппа. Она хотела бы примирить ее мир с волшебным, но на совместном ужине, где присутствовала и ее крестная Малефисента, происходит ссора, повлекшая за собой негативные результаты.

Уходи (2020)

Новая фэнтезийная драма о счастливой семье, в которой растут Дэвид, Алиса и Питер. Однажды происходит трагедия и Дэвид погибает. Среди родственников начинается разлад, и все они постепенно уходят в воображаемые реальности - Алиса в Страну Чудес, а Питер в Нетландию.

Солт (2010)

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Эвелин Солт давно работает на ЦРУ, но они внезапно начинают обвинять ее в сотрудничестве с русской разведкой. Она сбегает из тюрьмы и решает, во что бы то ни стало, очистить свое имя.

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