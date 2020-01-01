Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами

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Джоли и Питт /Getty Images

Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с 31-летней актрисой Алией Шокат. Теперь же издание Mirror сообщило, что на это отреагировала и Анджелина Джоли, запретив экс-супругу знакомить их дочь с его подругами.

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По информации от инсайдеров, дочь Питта и Джоли по имени Шайло познакомилась Шокат, когда проводила время вместе со своим отцом. Она была рада общению, но ее мама попросила бывшего мужа его прервать.

Алия Шокат /Getty Images

Кроме этого, сообщается, что Алия Шокат не единственная, с кем Джоли запретила общаться Шайло. Актриса также выступила против связи дочери с Дженнифер Энистон, с которой Питт поддерживает дружеские отношения.

Напомним, что Брэд Питт выиграл свой первый актерский Оскар в 2020-ом году за роль в ленте Однажды в Голливуде.

Ранее сообщалось о том, что Том Круз отказался от общения с дочерью из-за религии