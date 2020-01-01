Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами
Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с 31-летней актрисой Алией Шокат. Теперь же издание Mirror сообщило, что на это отреагировала и Анджелина Джоли, запретив экс-супругу знакомить их дочь с его подругами.
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По информации от инсайдеров, дочь Питта и Джоли по имени Шайло познакомилась Шокат, когда проводила время вместе со своим отцом. Она была рада общению, но ее мама попросила бывшего мужа его прервать.
Кроме этого, сообщается, что Алия Шокат не единственная, с кем Джоли запретила общаться Шайло. Актриса также выступила против связи дочери с Дженнифер Энистон, с которой Питт поддерживает дружеские отношения.
Напомним, что Брэд Питт выиграл свой первый актерский Оскар в 2020-ом году за роль в ленте Однажды в Голливуде.
Ранее сообщалось о том, что Том Круз отказался от общения с дочерью из-за религии