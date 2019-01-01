Том Круз отказался от общения с дочерью из-за религии - СМИ

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Почему Том Круз не общается с дочерью /Getty Images

Совсем недавно стало известно, почему голливудский актер Том Круз прекратил общение со своей 13-летней дочерью Сури и не виделся с ней уже целых шесть лет. Причиной стало то, что актер придерживается идей саентологии, а его дочь не является членом этого движения.

Том Круз и Сури Круз /Flickr

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Такой информацией поделилась Саманта Доминго изданию US Weekly, которая ранее являлась последовательницей саентологической церкви. Она заявила, что там запрещают Крузу контакт с Сури, однако сами представители саентологии отрицают данный факт.

"Все, что касается вашего расследования, искажает понятие церкви саентологии, ее деятельность и образ жизни", - официально заявили в церкви.

Напомним, что Том Круз продолжает свою карьеру в кино, а следующими проектами с его участием станут новые части серии Миссия Невыполнима и сиквел Лучшего Стрелка.

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