Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза: Реакция соцсетей

Поделись







Джастин Бибер предложил Тому Крузу подраться /Getty Images

Популярный исполнитель Джастин Бибер написал в Twitter необычное сообщение. Дело в том, что в нем он вызвал на поединок знаменитого голливудского актера Тома Круза. Певец предложил ему подраться в октагоне, заявив, что в случае отказа люди ему этого никогда не забудут.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 июня 2019 г.

Читай также: ТОП-5 знаменитостей, которые всего добились сами

Организовать их состязание вызвался знаменитый боец смешанного стиля Конор МакГрегор. "Хватит ли у Круза духа для боя, как это бывает в его фильмах? Оставайтесь с нами и узнаете!", - написал он в той же социальной сети. К слову, после этого Конор вызвал на бой Марка Уолберга.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 июня 2019 г.

Пользователи соцсетей моментально отреагировали на такое заявление Бибера, начав выкладывать различные картинки, анимации, а также писать по этому поводу шутку. Так, например, кое-кто представил то, как прошел бы бой Джастина и Тома:

"Когда агент Круза дает ему контракт на бой с Бибером":

When Tom Cruise's agent presents him the UFC contract to fight Bieber pic.twitter.com/jmTittiuR9 — Saul (@hyperomar) 10 июня 2019 г.

Некоторые пользователи попросили актера ответить певцу именно этим роликом из фильма Солдаты неудачи:

Justin Bieber has challenged Tom Cruise to a fight...

Please @TomCruise send this to him... pic.twitter.com/5OH4TYLNQw — Femi (@Femi_Sorry) 10 июня 2019 г.

Сам же Том Круз или его представители не отреагировали на вызов.

Ранее сообщалось о том, что Джастин Бибер заявил, что уходит со сцены