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Шаг к смене пола: Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта стала Джоном

Родную дочь актеров теперь зовут Джоном
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Анджелина Джоли с дочерью
Анджелина Джоли с дочерью
/Getty Images

Биологическая дочь экс-супругов голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сделала очередной шаг к смене пола с женского на мужской. На этот раз 13-летняя девушка официально поменяла имя и теперь ее зовут Джон.

Анджелина Джоли с дочерью
Анджелина Джоли с дочерью
/Getty Images

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Стоит отметить, что она еще с раннего детства чувствовала себя неловко в своем теле, поэтому отказалась от женских нарядов, а также, как гласят слухи, в последнее время проходит курс гормональной терапии, в результате которого блокируются процессу женского созревания. Известно также, что звездная дочь собирается сменить пол с помощью хирургического вмешательства, которое возможно только по достижению шестнадцатилетнего возраста.

Ранее в интервью Анджелина Джоли заявляла, что не собирается запрещать своим детям быть теми, кем они являются.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили первые кадры со съемок блокбастера Вечные от MARVEL с Джоли

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