Брэд Питт шокировал поклонников своим запущенным видом

Актера запечатлели с небрежной прической и в рваной одежде

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Брэд Питт /Getty Images

Оскароносный голливудский актер Брэд Питт на карантине, вероятно, не слишком заботиться о своем внешнем виде. Об этом говорят снимки, на которых его запечатлели папарацци издания Daily Mail.

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На фотографиях можно увидеть Питта с заросшими волосами и в рваной одежде. В таком виде он находился вместе с басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари в американском городе Малибу.

Фанаты в соцсетях были шокированы от увиденного внешнего вида звезды. Некоторые сравнили актера с бездомным, кто-то отметил, что Брэд Питт уже немолод для таких длинных волос, а другие даже посоветовали ему принять ванну.

Напомним, что в 2020-ом году Брэд Питт получил свой первый актерский Оскар за роль в ленте Однажды в… Голливуде.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами