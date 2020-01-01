"Выше моих сил": Брэд Питт обрушился с критикой на Дональда Трампа

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Брэд Питт /Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт стал новым гостем в очередном карантинном выпуске шоу Субботним вечером в прямом эфире. Там он примерил образ доктора Энтони Фаучи, который является консультантом президента США по вопросам Covid-19.

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С седыми волосами, очками и хриплым голосом Питт обратился к президенту США Дональду Трампу, который заявил, что вакцина от коронавируса будет готова "относительно скоро". Актер, перевоплотившийся в доктора, заявил, что нужно оставаться беспристрастным, объясняя, что имел в виду политик.

"Относительно быстро - интересная фраза. Относительно всей истории Земли, конечно, вакцина появится очень быстро. Но если ты скажешь другу: "Я скоро буду", а затем появишься через полтора года, то его бы это явно разозлило", - заявил Питт.

Брэд Питт в образе Энтони Фаучи /скриншот из видео

Также он уделил внимание словам Трампа о том, что Covid-19 можно попытаться вылечить солнечным светом и приемом дезинфицирующих средств внутрь. "Я знаю, что не должен касаться лица, но это выше моих сил...", - прокомментировал заявление президента актер.

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В конце ролика Брэд Питт поблагодарил настоящего Энтони Фаучи за его спокойствие и ясность мыслей, а также выразил благодарность медработникам, спасающим жизни людей, и тем, кто стал жертвой пандемии.

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