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Раскрыты первые подробности боевика Джон Уик 4 с Киану Ривзом

Режиссер рассказал о сценах, которые войдут в фильм
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Джон Уик
Джон Уик
/Flickr

Четвертая часть популярного боевика о Джоне Уике выйдет только в 2022-ом году, однако ее режиссер Чад Стахелски уже раскрыл несколько деталей о сценах, которые будут использованы в фильме. Его слова приводит издание The Hollywood Reporter.

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Известно, что постановщик собирается использовать отснятые для третьей части экшен-сцены, которые не попали в финальную версию картины. По его словам, эти эпизоды были вдохновлены вестернами, а также фильмами о рыцарях и самураях.

"Были две последовательности действий, которые мы действительно задумали, но у нас просто не было места для них. Мы вырезали их из фильма. Надеюсь, что 90% этих кадров я смогу вернуть в Джон Уик 4. Там есть момент, где я точно могу их вставить", - рассказал Стахелски.

Напомним, что Джон Уик 4 выйдет в мае 2022-го. Третья часть увидела свет в 2019-ом.

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