Киану Ривз случайно переименовал экшен Джон Уик: Как назывался фильм

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Джон Уик /Flickr

Популярный экшен-боевик Джон Уик изначально носил совсем другое название, однако был переименован из-за Киану Ривза. Об этом рассказал сценарист Дерек Колстад в интервью для Comic Book.

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По словам Колстада, лента носила название Ненависть (Scorn), но Ривз слишком часто называл ее Джон Уик.

"Единственная причина, почему он называется Джон Уик, заключается в том, что Киану продолжал именно так называть фильм. В плане маркетинга все звучало так: "увак, это бесплатная реклама уже на 4-5 млн долл. Так что теперь это Джон Уик", - признался сценарист.

Колстад добавил, что уже не может представить фильм с первым вариантом, а также отметил, что в мире боевиков картинам больше всего подходят названия с именами главных героев.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда выйдет экшен Джон Уик 4