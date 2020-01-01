Культовый фильм Грязные Танцы получит продолжение
Lionsgate запустили в производство сиквел ленты
Грязные танцы/Flickr
Студия Lionsgate официально запустила в производство вторую часть культовой картины Грязные танцы. В сиквеле к своей роли вернется актриса Дженнифер Грей. Об этом сообщает издание Deadline.
Читай также: Lionstage анонсировали пятую часть Джона Уика
Ранее в Сети появился слух о том, что Грей подписала контракт с киностудией на съемки в танцевальном проекте. Теперь же слух подтвердился, а режиссером картины может стать Джонатан Ливайн. О сюжете пока информации нет.
Дата выхода Грязных танцев 2 пока неизвестна.
Ранее сообщалось о том, что Камерон Диаз призналась, почему ушла из кино