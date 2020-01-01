Культовый фильм Грязные Танцы получит продолжение

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Грязные танцы /Flickr

Студия Lionsgate официально запустила в производство вторую часть культовой картины Грязные танцы. В сиквеле к своей роли вернется актриса Дженнифер Грей. Об этом сообщает издание Deadline.

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Ранее в Сети появился слух о том, что Грей подписала контракт с киностудией на съемки в танцевальном проекте. Теперь же слух подтвердился, а режиссером картины может стать Джонатан Ливайн. О сюжете пока информации нет.

Дата выхода Грязных танцев 2 пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что Камерон Диаз призналась, почему ушла из кино