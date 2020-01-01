Сергей Жадан, картины ню и кино под открытым небом: Чем заняться 28 июля

Куда пойти сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 28 июля /Depositphotos

Второй месяц лета постепенно подходит к концу, поэтому стоит успеть насладиться теплыми и солнечными деньками. И помогут это сделать мероприятия, которые проходят ежедневно в столице. А о сегодняшних мы по традиции рассказываем в этой подборке.

Сергей Жадан. Летнее чтение на террасе

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Теплый летний вечер с любимым автором - это то, что может как нельзя лучше скрасить рабочие будни. Сегодня на атмосферной террасе в Киеве выступит писатель Сергей Жадан, который прочитает свои потрясающие произведения.

Где? Всі.Свої терраса (ул. Десятинная, 12). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Сергей Жадан /facebook.com/serhiy.zhadan

Dream Garden

Выставка Райский Сад художницы Лидии Селянко продолжается до ближайшего четверга, поэтому стоит успеть ее посетить, если вы еще этого не сделали. На ней выставлены картины в жанре ню, которые также может приобрести любой желающий.

Где? Spivakovska Art: Ego culture centre (ул. Саксаганского, 59Б). Время: 11:00 - 19:00. Вход свободный.

Выставка /facebook.com/events/267765307785233/

Киновернисаж под открытым небом

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Еще одно мероприятие под открытым небом, но на этот раз оно связано с украинским кинематографом. Сегодня здесь на большом экране можно посмотреть отечественную ленту Когда Падают Деревья (Коли Падають Дерева) от режиссерки Мариси Никитюк.

Где? Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.

Киновернисаж /facebook.com/events/2675658562761393/

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