1 млн просмотров: Mozgi с Потапом взорвали тренды YouTube хитом Chica Bamboni
Совсем недавно популярная украинская группа Mozgi во главе с Заслуженным артистом Украины Потапом (Алексеем Потапенко) выпустила клип на трек Chica Bamboni. Сначала трек покорил TikTok, после чего видеоработа стала хитом на YouTube.
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В клипе артисты предстали в стильных нарядах, многие из которых напоминают одежду ковбоев. Вместе с ними в музыкальном видео снялись и полуобнаженные модели, исполняющие сексуальные танцевальные движения. Режиссером стал Алан Бадоев.
Клип MOZGI - Chica Bamboni за три дня набрал более 1 миллиона просмотров, 19 тысяч лайков и 5 тыс дизлайков. Кроме этого, видео попало в тренды украинского YouTube.
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