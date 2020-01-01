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1 млн просмотров: Mozgi с Потапом взорвали тренды YouTube хитом Chica Bamboni

Клип популярной группы стал хитом в Сети
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MOZGI - Chica Bamboni
MOZGI - Chica Bamboni
/instagram.com/mozgiband/

Совсем недавно популярная украинская группа Mozgi во главе с Заслуженным артистом Украины Потапом (Алексеем Потапенко) выпустила клип на трек Chica Bamboni. Сначала трек покорил TikTok, после чего видеоработа стала хитом на YouTube.

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В клипе артисты предстали в стильных нарядах, многие из которых напоминают одежду ковбоев. Вместе с ними в музыкальном видео снялись и полуобнаженные модели, исполняющие сексуальные танцевальные движения. Режиссером стал Алан Бадоев.

Клип MOZGI - Chica Bamboni за три дня набрал более 1 миллиона просмотров, 19 тысяч лайков и 5 тыс дизлайков. Кроме этого, видео попало в тренды украинского YouTube.

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Потап Алексей Потапенко MOZGI Chica Bamboni тренды YouTube Все теги
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