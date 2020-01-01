Вечеринка, трибьют Zemfira и кино в Киеве: Чем заняться 26 июня
Очередная рабочая неделя наконец-то подходит к концу, а впереди нас ждет целых три праздничных выходных. И встретить их стоит уже сегодня вечером, ведь в столицу постепенно возвращаются мероприятия, которых с июля станет еще больше.
Трибьют Zemfira
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Сегодня в одном из столичных пабов пройдет большой концерт группы Newma, который станет трибьют-шоу под названием Zemfira в моей голове. Будут вживую исполнены лучшие песни легендарной певицы, но во время мероприятия не стоит забывать о мерах предосторожности и социальной дистанции!
Где? Docker Pub (ул. Богатырская, 25). Начало: 22:00.
Dog days
Серия пятничных вечеринок в самом сердце Киева продолжается. И уже сегодня летний вечер (и ночь) можно сделать особенным вместе с прохладными напитками, коктейлями, вкусной едой, отличной музыкой от украинских диджеев и душевной тусовкой.
Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). Начало: 22:00.
Автокинотеатр
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Уже со 2-го июля в стране открываются кинотеатры, но посмотреть кино в столице на большом экране можно и сегодня. Нужно только отправиться на своем авто в автокинотеатр, где сегодня покажут два фильма - Плейбой под прикрытием (21:00) и Джентльмены (23:10).
Где? Unit City (ул. Дорогожицкая, 3). Начало: 21:00 и 23:10. Цена: от 200 гривен.
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