Вечеринка, трибьют Zemfira и кино в Киеве: Чем заняться 26 июня

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Куда пойти в Киеве 26 июня /Depositphotos

Очередная рабочая неделя наконец-то подходит к концу, а впереди нас ждет целых три праздничных выходных. И встретить их стоит уже сегодня вечером, ведь в столицу постепенно возвращаются мероприятия, которых с июля станет еще больше.

Трибьют Zemfira

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Сегодня в одном из столичных пабов пройдет большой концерт группы Newma, который станет трибьют-шоу под названием Zemfira в моей голове. Будут вживую исполнены лучшие песни легендарной певицы, но во время мероприятия не стоит забывать о мерах предосторожности и социальной дистанции!

Где? Docker Pub (ул. Богатырская, 25). Начало: 22:00.

Трибьют-шоу /facebook.com/events/1433091427078830/

Dog days

Серия пятничных вечеринок в самом сердце Киева продолжается. И уже сегодня летний вечер (и ночь) можно сделать особенным вместе с прохладными напитками, коктейлями, вкусной едой, отличной музыкой от украинских диджеев и душевной тусовкой.

Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). Начало: 22:00.

Вечеринка /facebook.com/events/2939153102805155/

Автокинотеатр

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Уже со 2-го июля в стране открываются кинотеатры, но посмотреть кино в столице на большом экране можно и сегодня. Нужно только отправиться на своем авто в автокинотеатр, где сегодня покажут два фильма - Плейбой под прикрытием (21:00) и Джентльмены (23:10).

Где? Unit City (ул. Дорогожицкая, 3). Начало: 21:00 и 23:10. Цена: от 200 гривен.

Кино /facebook.com/events/296583191385075/

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