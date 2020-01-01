Антон Птушкин взорвал YouTube роликом о путешествиях во время карантина

Поделись







Антон Птушкин /instagram.com/ptuxerman/

Пока в Украине были закрыты границы из-за карантина экс-ведущий Орла и Решки и блогер Антон Птушкин не терял времени зря. Он отправился в путешествие по красивым местам Украины, а теперь представил об этом ролик на своем YouTube-канале.

Читай также: Украинский сериал о жизни после карантина покорил тренды YouTube

В ходе 25-минутного выпуска он показал, как съездил в Карпаты, прогулялся по горам и лесам, посетил водопады, различные полонины, переночевал в палатке, побывал на границе с Румынией, пообщался с людьми, которые говорят на разных диалектах, встретился туристами, а также доехал до Памира. Примечательно, что в течение всего видео из путешествия Птушкин не промолвил ни слова, однако в конце ролика обратился к своим подписчикам.

Видео Антона Птушкина под названием Путешествия с закрытыми границами за сутки набрало более 1,3 миллионов просмотров, 220 тысяч лайков и 2 тысячи дизлайков, попав в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев подыскал женихов для супермодели, участницы Холостяка и Ирины Слюнько