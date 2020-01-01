Переключиться на мобильную версию

Украинский сериал о жизни после карантина покорил тренды YouTube

От участников проекта Чоткий Паца
Поделись

Первый день после
Первый день после
/Скриншот с YouTube

На YouTube вышел первый украиноязычный короткометражный вебсериал, который называется Первый день после (Перший день після… ХахаЮА). В нем снялись участники проектов Чоткий Паца, Magic Five, Женский Квартал, Лига Смеха и других. Режиссеркой стала Уля Станиславская.

Читай также: Перри Мейсон стал самым популярным сериалом на HBO

По сюжету, в офис на работу возвращаются сотрудники закрытого на карантин туристического агентства. Они надеются, что теперь смогут работать больше и упорнее, однако не все получается сразу. К тому же у них есть необычный и нелюбимый многими босс, который якобы хочет сплотить команду и всем нравится, но на деле лишил многих без заработка во время самоизоляции.

Первую серию вебсериала Первый день после посмотрели более 145 тысяч зрителей, а также он попал на 26-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев жестко высмеял Гордона, Киркорова и нардепа Тищенко

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Сериал сериалы вебсериал Первый день после Перший день після Чоткий Паца Женский Квартал Magic Five тренды Youtube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь