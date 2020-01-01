Украинский сериал о жизни после карантина покорил тренды YouTube

Поделись







Первый день после /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел первый украиноязычный короткометражный вебсериал, который называется Первый день после (Перший день після… ХахаЮА). В нем снялись участники проектов Чоткий Паца, Magic Five, Женский Квартал, Лига Смеха и других. Режиссеркой стала Уля Станиславская.

Читай также: Перри Мейсон стал самым популярным сериалом на HBO

По сюжету, в офис на работу возвращаются сотрудники закрытого на карантин туристического агентства. Они надеются, что теперь смогут работать больше и упорнее, однако не все получается сразу. К тому же у них есть необычный и нелюбимый многими босс, который якобы хочет сплотить команду и всем нравится, но на деле лишил многих без заработка во время самоизоляции.

Первую серию вебсериала Первый день после посмотрели более 145 тысяч зрителей, а также он попал на 26-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев жестко высмеял Гордона, Киркорова и нардепа Тищенко