Дурнев подыскал женихов для супермодели, участницы Холостяка и Ирины Слюнько

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Дурнев ищет парня /Скриншот с YouTube

Украинский шоумен и блогер Алексей Дурнев выпустил новый выпуск своего юмористического шоу Дурнев ищет парня. На этот раз гостьями стали победительница шоу От пацанки до панянки Ирина Слюнько, участника Холостяка Наталья Масленникова и супермодель Наталья Гоций.

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В ролике Алексей подобрал девушкам парней в приложении для знакомств в соответствии с заданными ими критериями. Девушки оценили потенциальных женихов, похвалив некоторых или раскритиковав их с помощью юмора. Кроме этого, они рассказали разные истории, связанные со своей работой или личной жизнью, рассказали, какие у них вкусы на мужчин, а также нашли девушек и для самого Дурнева.

Девятнадцатый выпуск шоу Дурнев ищет парня набрал за сутки более 260 тысяч просмотров на YouTube.

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