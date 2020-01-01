В Украине откроются кинотеатры: Когда, цены на билеты и что смотреть

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Кинотеатры в Украине откроются со 2-го июля /Depositphotos

С очередным смягчением карантина в Украине разрешили проведение культурных мероприятий. В частности, откроются и кинотеатры. Посещать их можно будет с соблюдением мер предосторожности, а на больших экранах зрители увидят не только новинки, но и фильмы, которые уже были в прокате.

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Как сообщает издание ТСН, посетить сеансы в некоторых столичных кинотеатрах можно будет уже со 2-го июля. Директор Жовтня Юлия Антипова рассказала, что билеты можно будет приобрести уже в конце этой недели, а цены на них не изменятся.

"Билеты будут продаваться с соблюдением дистанции полтора метра. Свободные места будут изолировать, чтобы гости не садились. За соблюдением требований будут следить контролеры. Во время приема пищи и напитков можно будет снять маску", - добавила она.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net уже писала о том, какие новинки можно будет посмотреть в кино этим летом, однако большинство премьер приходится аж на конец июля. А вот со 2-го числа (в частности, в кинотеатрах сетей Планета Кино и Multiplex) можно будет насладиться такими картинами, как Стражи Галактики 2, Вперед, Джентльмены, Пираты Карибского моря 5, Человек-Паук: Вдали от дома, Чемпионы, Как приручить дракона 3, Пиноккио, Побег из Претории и Темный рыцарь: Возрождение легенды.

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Кроме этого, в течение июля на широкие экраны также вернутся Мир Юрского Периода 2, Дэдпул 2, Бладшот, Унесенные призраками, Начало, Форсаж: Хоббс и Шоу и другие.

Расписания сеансов на сайтах кинотеатров пока не появились, а в службах поддержки ответили, что обо всем будет сообщаться в их социальных сетях в ближайшее время. Ожидается, что цены на билеты останутся такими же, какими были до начала карантина.

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