Спектакль-вестерн, цветы и кино под открытым небом: Чем заняться 24 июня

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Чем заняться 24 июня /Depositphotos

Неделя уже дошла до средины, поэтому, если вы все еще не радовали себя хорошим отдыхом, то уже настало самое время для него. Тем более, что сегодня столица наполнена разными мероприятиями под открытым небом, а не в Сети.

Красное, черное и снова красное

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Многие из нас соскучились по полноценным походам в театр, но уже сегодня можно сходить на спектакль от Дикого Театра, который называется Красное, черное и снова красное. Это - украинский, оторванный и анархичный вестерн.

Где? Мамаева Слобода (ул. Михаила Донца). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Театр /facebook.com/events/275351973817081/

Цветочное сафари

Большая традиционная цветочная выставка в самом сердце Киева продолжается. На ней множество 3D-фигур диких животных, а также разные фотозоны, места для отдыха и прочее, что скрасит любой летний день.

Где? Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.

Цветочное сафари /facebook.com/events/1167884856895968/

Автокинотеатр

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Пока обычные кинотеатры остаются закрытыми на карантин в Киеве можно посмотреть кино на большом экране под открытым небом. Для этого нужно приехать на авто, а звук фильма будет транслироваться через FM-волны. И сегодня вечером можно насладиться новой лентой Гая Ричи Джентльмены.

Где? Unit.City (ул. Дорогожицкая, 3). Начало: 21:00. Цена: от 200 гривен.

Кино /facebook.com/events/296583191385075/

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