Названы актеры, которые в 2021 получат звезды на Аллее Славы Голливуда

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Звезды, имена которых появятся на Аллее Славы Голливуда /Getty Images

Голливудская Аллея Славы является местом, где можно увидеть звезды с именами знаменитостей, удостоенных этого места. С каждым годом их количество растет, а теперь Торговая палата Голливуда опубликовала список актеров и актрис, которые получат свои звезды в 2021-ом году.

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Полный список кинозвезд, у которых будут собственные звезды на Аллее Славы Голливуда, выглядит так: Бенедикт Камбербэтч, Шайа ЛаБаф, Наоми Уоттс, Зак Эфрон, Джош Бролин, Лора Линни, Сара Полсон, Кортни Кокс, Кристиан Слэйтер, Дон Чидл.

Кроме этого, будут отмечены и представители театральной и музыкальных сфер: Лучано Паваротти и Агаст Уилсон (оба - посмертно), Келли Кларксон, группа Jefferson Airplane, Мисси Эллиотт и другие.

Ранее сообщалось о том, что в Голливуде запретили снимать секс-сцены